РК и США сотрудничают в техническом обслуживании вооружений

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РК и США договорились приложить усилия для расширения участия южнокорейских компаний в обслуживании американской военной техники в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщили 26 декабря в министерстве обороны РК, договорённость об этом достигнута в ходе переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в Сан-Диего. Делегации двух стран на переговорах возглавляли начальник управления материально-технического обеспечения минобороны РК Ли Гап Су и помощник министра обороны США по вопросам устойчивого развития Кристофер Лоуман. В переговорах приняли участие представители Корейского агентства оборонных закупок, компаний Kia, Sunjin Entech, LIG Nex1, Hanwha и HD Hyundai Heavy Industries. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, если военная техника, которая используется вооружёнными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, будет обслуживаться в РК, это позволит повысить технологические возможности отечественных компаний. Кроме того, сокращение сроков технического обслуживания позволит не допустить ослабления боевой мощи военного альянса Сеула и Вашингтона.