Президент РК определил главные задачи правительства

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Правительство РК должно более серьёзно отнестись к проблеме низкой рождаемости, сосредоточившись на путях её решения на новом уровне. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 26 декабря на последнем в этом году заседании кабинета министров. Он призвал все заинтересованные ведомства заняться проблемой рождаемости в экстренном режиме, подчеркнув, что «времени совсем мало». Глава государства напомнил, что все попытки стимулирования рождаемости, которые принимались на протяжении последних 20 лет, оказались неэффективными. Что касается материальной поддержки семей с детьми, то она должна быть адресной с учётом ситуации в каждой конкретной семье. Таким образом, президент фактически признал провал прежней политики, которая не только не помогла увеличить рождаемость, но и привела к её дальнейшему сокращению. Кроме того, Юн Сок Ёль подтвердил приверженность завершению реформ в сферах пенсионного обеспечения, рынка труда и образования в целях стимулирования экономического роста. Он призвал каждое правительственное учреждение принять меры к чёткому исполнению бюджета следующего года, который был утверждён на прошлой неделе Национальным собранием. С этой целью необходимо расширять обмены между государственными структурами,- отметил глава государства.