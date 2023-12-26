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Экономика

Деловые круги РК и Китая стремятся к сотрудничеству

Write: 2023-12-26 15:25:45Update: 2023-12-26 16:39:57

Деловые круги РК и Китая стремятся к сотрудничеству

Корейская торгово-промышленная палата и Китайский центр международных экономических обменов передадут правительствам своих стран список задач по активизации двустороннего сотрудничества, которые обсуждались в ходе экономического диалога на высоком уровне, состоявшегося 20 декабря. Участники договорились предложить правительствам двух стран принимать активное участие в многосторонних региональных мероприятиях, работать над укреплением сотрудничества в рамках Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства с целью снижения геополитических рисков, прилагать совместные усилия для сохранения международных торговых механизмов. Среди отраслей с высоким потенциалом сотрудничества выделены искусственный интеллект, интернет, полупроводники, электромобили и медицинские услуги.
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