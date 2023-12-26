Деловые круги РК и Китая стремятся к сотрудничеству

Корейская торгово-промышленная палата и Китайский центр международных экономических обменов передадут правительствам своих стран список задач по активизации двустороннего сотрудничества, которые обсуждались в ходе экономического диалога на высоком уровне, состоявшегося 20 декабря. Участники договорились предложить правительствам двух стран принимать активное участие в многосторонних региональных мероприятиях, работать над укреплением сотрудничества в рамках Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства с целью снижения геополитических рисков, прилагать совместные усилия для сохранения международных торговых механизмов. Среди отраслей с высоким потенциалом сотрудничества выделены искусственный интеллект, интернет, полупроводники, электромобили и медицинские услуги.