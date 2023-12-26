РК сохранит ограничения на импорт японских морепродуктов

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РК сохранит ограничения на импорт морепродуктов из восьми японских префектур, действующие с сентября 2013 года. Об этом сообщил 26 декабря представитель управления по координации политики правительства Пак Ку Ён. Он напомнил, что ввоз морепродуктов из других регионов Японии осуществляется с проверкой на содержание радиоактивных веществ в каждом конкретном случае. Ранее агентство Киодо цусин сообщило о принятии кабинетом министров Японии программы расширения экспорта морепродуктов и продукции сельского хозяйства. Основное внимание уделяется экспорту морского гребешка. На 2025 год поставлена цель экспортировать этот продукт на сумму 461 млн долларов, и 6,3% этой суммы якобы должна составить доля южнокорейского рынка. Китай полностью закрыл свой рынок для японских морепродуктов после решения Японии начать сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». В результате правительство Японии нацелилось на рынки РК и Евросоюза.