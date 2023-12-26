Розничные продажи увеличились в ноябре в РК на 8,7%

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Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 26 декабря, совокупный объем продаж 25 крупнейших южнокорейских офлайн- и онлайн-ритейлеров составил в ноябре 16 трлн вон (12 млрд 370 млн долларов). Это на 8,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи офлайн-ритейлеров выросли на 4,5% в годовом исчислении, поскольку с 10 по 30 ноября проходил фестиваль распродаж Korea Sale FESTA, в котором участвовали более 2,5 тысяч торговых компаний. Продажи универмагов выросли на 6,8%, а дисконтных сетей, таких как E-Mart и Lotte Mart, на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Круглосуточные магазины шаговой доступности сообщили о росте продаж на 4,2%. Продажи на онлайн-платформах увеличились на 12,7%. При этом продажи продуктов питания выросли на 22%, товаров повседневного спроса на 14,1%, а бытовой электроники на 12,2%. На онлайн-платформы пришлось 53,7% общего объёма продаж.