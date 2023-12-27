РК расширила ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию

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РК расширила список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. Как сообщили 26 декабря в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в список внесены дополнительно 682 наименования товаров, включая тяжёлую строительную технику, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и ряд категорий автомобилей. Это, в частности, все автомобили с объёмом двигателя, превышающим 2,0 литра. Учитывая новый список, ограничения касаются в общей сложности 1.159 наименований товаров. Как отмечается в сообщении министерства, данный шаг предпринят в связи с высокой вероятностью использования перечисленных товаров в военных целях, хотя они и не попадают под классификацию «стратегических» в соответствии со схемой экспортного контроля РК. Дополнительный список вступит в силу в начале 2024 года.