В ноябре в РК возобновился рост производства

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В ноябре текущего года в РК возобновился рост промышленного производства. По данным национального статистического управления, он составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре было зафиксировано снижение соответствующего показателя на 1,8%. Рост промышленного производства в годовом исчислении составил в ноябре 2,5%. Нынешние показатели обусловлены тем, что производство полупроводников увеличилось на 12,8% в месячном исчислении, вызвав рост во всём производственном секторе на 3,3%. Это самый большой рост с августа этого года, когда он составил 5,3%. Производство в сфере машиностроения возросло на 8% в связи с увеличением выпуска оборудования по сборке полупроводников. В сфере услуг производство снизилось на 0,1%. Розничные продажи, показатель частного потребления, выросли в ноябре на 1% в месячном исчислении после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Это был самый большой рост с февраля нынешнего года, когда продажи увеличились на 5,2%. Он обусловлен ростом спроса на транспортные средства, электронику и другие товары длительного пользования. Однако инвестиции в производственные мощности сократились на 2,6% в месячном исчислении.