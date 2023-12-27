МИД РФ: Экспортные санкции РК негативно отразятся на двусторонних связях

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Новые южнокорейские санкции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и РК, которое и так уже серьёзно пострадало после присоединения Сеула к антироссийским санкциям коллективного Запада. Это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Как сообщает ТАСС, об этом заявила 27 декабря представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Мы оставляем за собой право на ответные меры, причём необязательно симметричного характера»,- добавила она, назвав последний шаг Сеула «недружественным». Он «вызывает не просто глубокое сожаление, а идёт вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией». «Самое главное, он подрывает экономику и промышленность самой Южной Кореи»,- отметила представитель российского МИД. Ранее министерство промышленности, торговли и энергетики РК сообщило, что в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию будут добавлены 682 вида товаров. Учитывая новый список, ограничения касаются в общей сложности 1.159 наименований товаров.