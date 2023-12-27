В ноябре РК посетили более 1 млн иностранцев

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В ноябре текущего года РК посетили 1 млн 115 тыс. иностранцев, что на 142,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили 28 декабря в Национальной организации туризма Кореи, данный показатель стабильно превышает 1 млн человек с июля этого года. Большинство иностранцев, посетивших страну в ноябре, составили японцы – 278 тысяч человек. Далее следуют граждане Китая – 221 тысяча, США – 93 тысячи, Тайваня – 86 тысяч, Сингапура – 44 тысячи. С января по ноябрь текущего года в РК побывали 9 млн 995 тыс. иностранцев, что на 275,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Это 62% от уровня 2019 года. Между тем, в ноябре за рубежом побывали 2 млн 62 тыс. южнокорейцев, что на 98% больше, чем в том же месяце прошлого года. С января по ноябрь 2023 года в зарубежных странах побывали 20 млн 300 тыс. граждан РК, что составило 77% от уровня 2019 года.