РК заключила FTA с группой арабских стран

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РК заключила соглашение о свободной торговле (FTA) с группой арабских стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). В его состав входят шесть стран - Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт. Протокол об окончании переговоров по подготовке документа подписали 28 декабря в Сеуле представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын и генеральный секретарь GCC Джасим Мохаммед Аль-Будайви. Переговоры по подготовке соглашения стартовали в 2008 году, однако позже были приостановлены более чем на десять лет и возобновились лишь в прошлом году. Согласованный текст документа состоит из 18 статей и шести приложений, касающихся экономического сотрудничества. Согласно соглашению, РК отменит пошлины на 89,9%, а страны Персидского залива - на 76,4% товаров двусторонней торговли. Ожидается, что это повысит ценовую конкурентоспособность продукции южнокорейских производителей. Это 25-е по счёту соглашение о свободной торговле, которое РК заключила с зарубежными странами.