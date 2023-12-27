30% экспортных компаний РК ожидают улучшения ситуации в экономике

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30% южнокорейских экспортных компаний ожидают в следующем году положительных изменений экономической ситуации. Об этом сообщила 28 декабря Корейская федерация малого и среднего бизнеса, подведя итоги опроса руководителей трёхсот отечественных компаний. Это на 1,4% больше по сравнению с результатами прошлогоднего опроса. Отрицательно настроены 17,3% опрошенных, что на 9,4% меньше, чем в прошлом году. Среди причин позитивных прогнозов указаны такие факторы как рост потребительской активности, диверсификация рынков, высокий уровень конкурентоспособности по цене и качеству продукции. Среди рисков называют рост цен на сырьё, возможное снижение спроса на фоне затягивания экономического кризиса, нестабильность валютного курса, снижение конкурентоспособности. В качестве мер по минимизации рисков компании намерены прибегать к различным программам поддержки экспорта, работать над дальнейшей диверсификацией рынков, прилагать усилия для снижения стоимости продукции и уделять больше внимания внутреннему рынку.