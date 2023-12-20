Рост потребительских цен в 2023 году составил 3,6%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 29 декабря, потребительские цены выросли в РК в 2023 году на 3,6% в годовом исчислении. Это на 1,5% ниже рекордного показателя прошлого года, но на 1,1% выше, чем в 2021 году. Базовая инфляция, не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, составила 4% в годовом исчислении, замедлившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли на 3,9%. В сфере услуг рост цен составил 3,3%. Между тем, в декабре инфляция составила 3,2% в годовом исчислении. Сельскохозяйственная, животноводческая и рыбная продукция подорожала за тот же период на 7,7%, причём рост цен на ряд наименований продуктов питания достиг почти 50%. Базовая инфляция составила в декабре 3,1%. Банк Кореи повысил прогноз инфляции на 2024 год с 2,4% до 2,6%.