Конгресс США не продлил действие Закона о правах человека в КНДР

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Конгресс США в очередной раз не одобрил продление срока действия Закона о правах человека в КНДР, который пока находится на рассмотрении. Учитывая рождественские каникулы, принятие закона в этом году не представляется возможным. Закон был впервые принят в 2004 году, затем в 2008, 2012 и 2018 годах его действие продлевалось. Однако после окончания действия документа 30 сентября 2022 года американские парламентарии на протяжении 15 месяцев не могут его продлить. Данный закон предусматривает усилия по воссоединению разделённых семей среди американцев корейского происхождения, назначение спецпредставителя по правам человека в КНДР, оказание поддержки СМИ для распространения информации внутри Северной Кореи, а также предоставление её жителям гуманитарной помощи. Причина заключаются в занятости конгрессменов и отсутствии спикера Палаты представителей.