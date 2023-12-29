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В мире

У США нет враждебных намерений в отношении КНДР

Write: 2023-12-29 10:52:11Update: 2023-12-29 10:54:06

У США нет враждебных намерений в отношении КНДР

Photo : KBS News

Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Напротив, он постоянно стремится к возобновлению диалога без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил 28 декабря представитель госдепартамента США, комментируя выступление северокорейского лидера Ким Чон Ына на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чон Ын призвал вооружённые силы и предприятия военно-промышленного комплекса ускорить подготовку к войне в связи с «серьёзной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове». США стремятся к  дипломатическому разрешению всех конфликтов, несмотря на беспрецедентное количество запусков Севером баллистических ракет,- добавил представитель госдепартамента. Он отметил, что США однозначно намерены сотрудничать по гуманитарным вопросам независимо от обсуждения проблемы оружия массового уничтожения. 
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