Юн Сок Ёль: Правительство РК будет заботиться о людях

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В Новом году правительство РК будет работать над решением проблем жизнеобеспечения граждан страны, активно продвигая три основные реформы в сферах труда, пенсионного обеспечения и образования. Кроме того, будут приняты фундаментальные меры по решению проблемы низкой рождаемости. Об этом заявил 1 января президент РК Юн Сок Ёль в своём новогоднем обращении к населению страны. Оценивая ушедший 2023 год, глава государства отметил, что это был «очень трудный год с высокими процентными ставками, высокой инфляцией и высокими ценами на нефть». «Поскольку наша экономика замедлилась, жизнь людей стала труднее», но, «благодаря упорному труду всего народа и деловых кругов страна смогла заложить основу для рывка вперёд в разгар глобального кризиса»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Наступивший 2024 год станет «важным поворотным моментом в рывке РК вперёд»,- добавил он. «Улучшение ситуации в экспортной отрасли приведёт к восстановлению и росту экономики, а цены станут более стабильными, чем сейчас»,- добавил глава государства, пообещав сделать всё возможное для того, чтобы восстановление экономики почувствовали все жители страны, в том числе, социально незащищённые. Остановившись на трудовой реформе, Юн Сок Ёль обещал достичь согласия между трудящимися и администрацией предприятий, предоставив людям возможность выбора между работой с гибким графиком, удалённой и гибридной работой. При проведении реформы в сфере образования он обещал уменьшить нагрузку на родителей в сферах ухода за детьми и частного образования, укрепить авторитет школ и повысить конкурентоспособность государственного образования. Он отметил необходимость ликвидации чрезмерной общественной конкуренции с помощью сбалансированного развития регионов. Во внешней политике южнокорейский лидер обещал продолжить реализацию принципа «мир с помощью силы» на основе альянса Сеула и Вашингтона, а также сотрудничества между РК, США и Японией. Он отметил необходимость снижения ядерной и ракетной угроз Северной Кореи, завершив к первой половине года создание системы расширенного сдерживания РК-США. Кроме того, в наступившем году будет создана крепкая система экономической безопасности. «Надеюсь, в новом году все ваши желания сбудутся. Вместе с правительством я сделаю для этого всё возможное!» Такими словам президент РК завершил своё новогоднее обращение.