В 2023 году экспорт РК сократился на 7,4%

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Как сообщили 1 января в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в 2023 году южнокорейский экспорт составил 632 млрд 600 млн долларов. Это на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. Эксперты объясняют сокращение экспорта ужесточением денежно-кредитной политики крупнейших экономик мира, задержкой восстановления китайской экономики и низким спросом на полупроводники в сочетании с глобальной экономической неопределённостью. Тем не менее, экспорт автомобилей оставался стабильным на протяжении всего минувшего года. Импорт составил в минувшем году 642 млрд 700 млн долларов, сократившись на 12,1% в годовом исчислении, что привело к торговому дефициту в размере 9 млрд 970 млн долларов. Между тем, внешнеторговые показатели декабря прошлого года позволяют надеяться на улучшение ситуации в наступившем году. Экспорт рос три месяца подряд, составив в декабре 57 млрд 600 млн долларов, что на 5,1% больше, чем в декабре предыдущего года. Экспорт полупроводников вырос за тот же период на 21,8%, а автомобилей - на 17,9%. Увеличился также экспорт продукции машиностроения, бытовой техники и дисплеев. Впервые с июня 2003 года США стали главным направлением южнокорейского экспорта. Поставки в эту страну в декабре превысили 11 млрд долларов. Экспорт в Китай сократился на 2,9%, составив 10 млрд 900 млн долларов. Импорт снизился в декабре на 10,8% в годовом исчислении, составив 53 млрд 100 млн долларов, в результате чего профицит торгового баланса составил 4 млрд 480 млн долларов.