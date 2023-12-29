Освобождены двое граждан РК, похищенных в Нигерии

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Двое южнокорейских граждан, похищенных 12 декабря вооружёнными людьми в Нигерии, освобождены. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, состояние здоровья освобождённых 29 декабря сотрудников компании Daewoo Engineering & Construction оценивается как хорошее, они перевезены в безопасное место и уже пообщались по телефону с членами своих семей. Во время похищения были убиты четыре охранника и двое водителей-нигерийцев. Глава МИД Пак Чин поговорил с освобождёнными, пообещав принять все необходимые меры по обеспечению их безопасности в соответствии с указанием президента страны. Похищения иностранцев с целью получения выкупа в Нигерии происходят довольно часто. Только в прошлом году было зарегистрировано около восьмисот похищений. С 2006 года южнокорейских граждан там похищали шесть раз. В настоящий момент в Нигерии работают примерно 340 южнокорейцев.