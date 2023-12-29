У правящих и оппозиционных сил почти равные уровни поддержки

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В этом году в РК пройдут парламентские выборы. В этой связи с 28 по 30 декабря прошлого года агентство Korea Research провело телефонный опрос тысячи взрослых жителей страны об их политических взглядах по заказу телерадиокомпании KBS. Как выяснилось, уровень поддержки оппозиционной Демократической партии Тобуро составил 36%, а правящей партии Сила народа - 35%. Разница оказалась в пределах погрешности. 36% положительно оценили работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 56% - отрицательно. Среди наиболее подходящих кандидатов на пост следующего президента 25% респондентов назвали лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, а 24% - бывшего министра юстиции Хан Дон Хуна, возглавляющего временный комитет правящей партии Сила народа. Среди наиболее важных проблем экономики были названы инфляция, высокая процентная ставка и рост долгов домохозяйств. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.