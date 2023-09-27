Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён подвергся нападению

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Председатель оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён получил ножевое ранение в шею от неизвестного мужчины во время посещения Пусана. Инцидент произошёл 2 января в 10:27 утра, когда Ли Чжэ Мён осматривал строительную площадку нового аэропорта на острове Кадокто. Пострадавший, находившийся в сознании, был немедленно доставлен в больницу Пусанского государственного университета, где ему была оказана неотложная помощь, а затем перевезён на вертолёте в больницу Сеульского государственного университета. По сообщению врачей, рваная рана длиной до одного сантиметра не представляет опасности для жизни, но существует вероятность кровотечения из повреждённой вены. Очевидцы рассказывают, что преступник в возрасте 60-70 лет подошёл вплотную к политику под видом его сторонника и попросил автограф. Затем он нанёс Ли Чжэ Мёну ранение с помощью острого предмета длиной примерно 20-30 сантиметров. Нападавший задержан на месте и доставлен в полицейский участок. Он не раскрывает свою личность и причины нападения. Демократическая партия Тобуро осудила нападение на своего лидера, назвав его террористическим актом и угрозой демократии.