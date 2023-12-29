Граждане РК не пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Ханэда

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Сообщений о пострадавших среди граждан РК в результате возгорания самолёта при посадке в токийском аэропорту Ханэда не поступало. Об этом сообщили 2 января в министерстве иностранных дел РК. В аэропорт направлен сотрудник консульского отдела посольства РК в Японии, который в случае необходимости окажет помощь южнокорейским гражданам. 2 января в 17:47 самолёт Airbus A350 компании Japan Airlines прибыл из Саппоро. На его борту находились 379 человек, в том числе, восемь детей. После посадки пассажирский лайнер столкнулся с самолётом Bombardier DHC8-300 береговой охраны Японии, который двигался по взлётно-посадочной полосе, готовясь к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения. Все находившиеся в пассажирском самолёте покинули его с помощью аварийных надувных трапов. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 человек получили травмы. Пятеро из шести сотрудников береговой охраны, находившихся на борту Bombardier, погибли. Пилот, которому удалось эвакуироваться из горящего самолёта, находится в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительным данным министерства транспорта Японии, причиной столкновения самолётов могла быть ошибка диспетчерской службы аэропорта.