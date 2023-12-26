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С 4 января правительственные учреждения РК переходят на новый режим отчётности о своей работе. Как сообщили в администрации президента, отныне они будут комплексными, а не индивидуальными. В общей сложности будут проведены около десяти встреч с привлечением представителей общественности и экспертов. Планируется обсудить проблемы жилья, трудоустройства, малого и среднего бизнеса, безопасности граждан, транспорта, здравоохранения, низкой рождаемости и другие темы. Первое заслушивание отчётов, посвящённое ситуации в экономике, состоится 4 января. Отчёты будут заслушиваться не в здании администрации президента, как раньше, а в местах, соответствующих их тематике. Например, 10 января отчёт на тему жилищной политики пройдёт в сеульском районе, подлежащем перепланировке. В качестве других площадок рассматриваются промышленные комплексы, пространства для молодых предпринимателей, университеты, военные объекты. Новый режим отчётности правительственных учреждений направлен на более эффективное взаимодействие между ведомствами, о необходимости которого ранее неоднократно говорил президент Юн Сок Ёль. Как подчеркнули в его администрации, новые меры направлены на создание правительства, способного немедленно решить любые проблемы с учётом мнений граждан.