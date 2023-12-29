Аккумуляторы производства РК помогут восстановить цепочки поставок

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Аккумуляторные батареи – это ядро электромобилей, и РК является одним из крупнейших в мире их производителей. Транспортное судно водоизмещением 35 тысяч тонн доставило литий из Австралии в южнокорейский порт Ёсу. Его называют «белой нефтью», поскольку гидроксид лития - это основа аккумуляторных батарей. До сих пор южнокорейские компании импортировали гидроксид лития главным образом из Китая, но уже в ближайшие дни они начнут собственное производство. Первые партии этого необходимого материала будут выпущены до конца января, а аккумуляторы, изготовленные на основе отечественного лития, будут установлены в электромобилях не позднее второго полугодия. Причина начала собственного производства, несмотря на возможный рост стоимости единицы продукции, заключается в необходимости уменьшить зависимость от Китая. В соответствии с американским законом о борьбе с инфляцией, на субсидии при продаже в США могут претендовать только те электромобили, при производстве которых использовались материалы из стран, связанных с США соглашениями о свободной торговле. Таким образом, использование в аккумуляторах гидроксида лития китайского производства становится невыгодным. А потеря позиций на таком крупном рынке как США недопустима. Южнокорейские компании ставят перед собой задачу диверсифицировать цепочки поставок и выйти на новые рынки. С этой целью они открывают предприятия в Северной Америке.