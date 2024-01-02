Правительство РК прогнозирует рост экономики на 2,2%

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В этом году рост южнокорейской экономики может составить 2,2% на фоне восстановления экспорта. Такой прогноз обнародовало 4 января правительство страны. В прошлом году рост экономики составил 1,4%. Прогноз правительства соответствует прогнозу Международного валютного фонда и на 0,1% превышает прогноз Банка Кореи. Предполагается, что экспорт увеличится на 8,5%, а импорт - на 4% в годовом исчислении. Профицит платёжного баланса, по мнению экспертов правительства, составит 50 млрд долларов. Это приведёт к увеличению профицита торгового баланса. Однако в сфере услуг ожидается дефицит, учитывая рост зарубежных поездок. Кроме того, прогнозируется сложная ситуация с потреблением в частном секторе, которое вырастет лишь на 1,8% ввиду высокой учётной ставки и инфляции. Отмечается вероятность ухудшения положения мелких предпринимателей и региональной экономики. Инвестиции в производственные мощности, по мнению правительства, вырастут на 3%, а в строительство сократятся на 1,2%.