Президент РК призвал сломать стену между властью и народом

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал разрушить «толстую бетонную стену» между властью и народом, поскольку правительство и жители страны должны активно общаться. Если южнокорейцы ещё не ощутили на себе последствия улучшения макроэкономических показателей, то, скорее всего, в реализации политики правительства наблюдаются недостатки. Об этом заявил глава государства во время состоявшегося 4 января заслушивания отчёта правительства по экономическим вопросам. Отметив, что восстановление экспорта приведёт в этом году к более высокому росту южнокорейской экономики по сравнению с крупнейшими экономиками мира, Юн Сок Ёль сказал, что инфляция стабилизируется, а ситуация в сфере занятости улучшится. Был обнародован пакет мер поддержки владельцев малого бизнеса и самозанятых, призванный уменьшить их расходы. За официальным отчётом последовали дебаты с участием владельцев малого бизнеса, домохозяек и молодёжи, которые выразили обеспокоенность по поводу высоких расходов на жизнь.