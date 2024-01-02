КНДР вновь внесена в список нарушителей свободы вероисповедания

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США 22-й год подряд внесли Северную Корею в список стран «вызывающих особую озабоченность» из-за нарушений свободы вероисповедания. Как заявил 4 января госсекретарь США Энтони Блинкен, эти страны «испытывали особенно серьёзные нарушения свободы вероисповедания». Кроме Северной Кореи, в список входят Китай, Россия, Мьянма, Куба, Эритрея, Иран, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Как отметил госсекретарь, «проблемы религиозной свободы во всём мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер». Алжир, Азербайджан, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова и Вьетнам входят в список стран «особого наблюдения» за «участие или терпимость к серьёзным нарушениям свободы вероисповедания». С тех пор, как в 1998 году Конгресс принял Закон о международной религиозной свободе, правительство США ежегодно оценивает ситуацию со свободой вероисповедания в мире и определяет страны, вызывающие обеспокоенность.