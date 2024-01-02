60% иностранцев знакомы с корейской кухней

В прошлом году министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства совместно с Центром распространения корейской кухни провело в 18 городах мира исследование популярности корейской кухни. Как оказалось, среди иностранцев наибольшим предпочтением пользуются жареная курица по-корейски (16,5%), лапша быстрого приготовления рамён (11,1%), корейские традиционные квашенные овощи кимчхи (9,8%) и блюдо из риса с острым соусом и с добавлением овощей и мяса пибимпаб (8,8%). За последний год иностранцы, знакомые с корейской кухней, чаще всего пробовали курицу по-корейски, кимчхи и рамён. При этом корейская кухня за рубежом ассоциируется в первую очередь с кимчхи (40,2%). Далее следуют пибимпаб, жареная курица, мясо по-корейски пульгоги, рисовые и пшеничные клёцки в остром соусе ттокпокки, ролы кимпап и рамён. 60% респондентов сообщили, что знакомы с корейской кухней. Это на 2,4% больше, чем в предыдущем году.