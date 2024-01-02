Президент РК обещает поддержать инновационные исследования

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль пообещал увеличить бюджет на научно- технологические исследования и разработки, заявив о необходимости их полной поддержки, независимо от стоимости. В ходе встречи с учёными и специалистами по коммуникациям, состоявшейся 5 января в Корейском институте науки и технологий, глава государства отметил, что причина, по которой его администрация пошла на сокращение бюджета текущего года, заключается в том, чтобы тратить деньги там, где они необходимы. Он подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в три стратегические технологии будущего - искусственный интеллект, передовые биологические и квантовые технологии. Для более эффективной координации научных исследований учреждается новая должность в президентской администрации - старшего секретаря президента по науке и технологиям, и в настоящее время ведётся поиск подходящего человека,- отметил Юн Сок Ёль. Он пообещал не жалеть сил для превращения РК в настоящий глобальный центр науки и технологий.