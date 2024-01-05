Состоялось первое заседание Индо-Тихоокеанского диалога

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5 января в Вашингтоне состоялось первое заседание представителей РК, США и Японии в рамках Индо-Тихоокеанского диалога, договорённость о формировании которого была достигнута в ходе трёхстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе прошлого года. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, замминистра иностранных дел РК Чон Бён Вон, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и директор департамента внешней политики МИД Японии Ясухиро Кобе приняли по итогам заседания совместное заявление. Участники заседания осудили продолжающееся развитие Пхеньяном программ ядерного оружия и баллистических ракет, а также серьёзные нарушения прав человека в Северной Корее. Они подтвердили также важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Трёхсторонний Индо-Тихоокеанский диалог представляет собой новую главу в партнёрстве соседних стран и важный шаг вперёд к укреплению совместной политики в глобальном масштабе,- говорится в сообщении южнокорейского МИД.