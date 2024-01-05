Перспективы полупроводниковой промышленности неопределённые

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2023 год оказался крайне неудачным для полупроводниковой промышленности, которая является одним из ключевых секторов экономики РК. Ещё хуже то, что перспективы на наступивший год остаются туманными. Полупроводниковое подразделение Samsung Electronics завершило первый квартал прошлого года с дефицитом. Во втором квартале продажи полупроводников сократились уже более чем на 50% в годовом исчислении. Южнокорейский производитель впервые уступил первенство на рынке американскому конкуренту Intel. По итогам трёх кварталов прошлого года суммарный дефицит превысил 12 триллионов вон или 8,5 миллиардов долларов. В результате компания впервые за 25 лет приняла решение сократить производство полупроводников. Тем не менее, есть и хорошие новости. Начиная со второй половины прошлого года цены на полупроводники и их экспорт постепенно восстанавливаются. Этот рост обусловлен, в частности, увеличением продаж чипов памяти с высокой пропускной способностью. Они обладают повышенной скоростью обработки данных. По мнению экспертов Корейского института промышленной экономики и торговли, рост рынка искусственного интеллекта станет стимулом к повышению спроса на такие чипы памяти. Тем не менее, конкуренция в сегменте полупроводников, не связанных с памятью, по-прежнему остаётся жёсткой. Южнокорейская компания наращивает производство на своих предприятиях в Ёнине в окрестностях Сеула и в американском Техасе.