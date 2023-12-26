Юн Сок Ёль: Правительство должно быстро решить много задач

Photo : YONHAP News

Правительство должно быстро решить много задач, включая улучшение жизни населения страны, восстановление жизнеспособности экономики, проведение структурных реформ в сферах занятости, образования и пенсионного обеспечения, решение проблемы низкой рождаемости и сбалансированное развитие регионов. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 9 января на заседании правительства. Он особо подчеркнул необходимость сделать приоритетом правительства в новом году улучшение жизни людей и обеспечение их безопасности. Глава государства назвал ряд новых мер, которые окажут непосредственную помощь людям. Это, в частности, увеличение субсидий для социально незащищённых слоёв населения и начало действия единого месячного проездного билета с фиксированной ценой, который позволит сократить расходы. Юн Сок Ёль призвал также тщательно подготовиться к предстоящему 19 января открытию зимних юношеских Олимпийских игр в провинции Канвондо.