В 2023 году занятость в РК – максимальная в истории страны

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 10 января, численность занятого населения РК в возрасте от 15 до 64 лет составила в конце 2023 года 28 млн 416 тыс. человек. Это на 327 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Уровень занятости среди южнокорейцев старше 15 лет составил 62,6%, что на 0,5% выше, чем год назад. Это максимальный показатель с момента начала сбора соответствующей статистики в 1963 году. Уровень занятости населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет вырос на 0,7%, составив 69,2%. Это также самый высокий показатель в истории страны. Между тем, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет занятость увеличилась на 366 тысяч, от 50 до 59 лет – на 59 тысяч человек. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 82 тысячи, а от 40 до 49 лет – на 54 тысячи человек. Занятость женщин увеличилась на 303 тысячи, а мужчин – на 24 тысячи человек. Количество рабочих мест в сегменте здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 143 тысячи, а в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 114 тысяч человек. Одновременно занятость в промышленном производстве сократилась на 43 тысячи, а в секторе оптовой и розничной торговли на 37 тысяч человек. Уровень безработицы составил в декабре прошлого года 2,7%, что на 0,5% меньше, чем год назад.