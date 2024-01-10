Представители РК и НАТО обсудили вопросы сотрудничества

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9 января председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК адмирал Ким Мён Су и председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) адмирал Роб Бауэр обсудили по телефону вопросы сотрудничества. Они согласились с тем, что безопасность Атлантического региона неотделима от безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Как отметил Ким Мён Су, ядерная и ракетная угрозы Северной Кореи создают серьёзные проблемы миру и безопасности во всём мире. Участники разговора обсудили также повестку предстоящего 16-17 января заседания руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. РК не является государством-членом организации, но была приглашена на встречу вместе с другими странами-партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона - Японией, Австралией и Новой Зеландией. РК будет представлять заместитель председателя объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенант Хван Ю Сон.