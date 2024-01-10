Сеул обеспокоен сообщениями о северокорейском оружии в Газе

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Правительство РК выражает серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении боевиками палестинской группировки ХАМАС оружия северокорейского производства. Как заявил 9 января на брифинге представитель МИД РК Им Су Сок, что любые сделки с Северной Кореей, связанные с оружием, являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также серьёзной угрозой безопасности Корейского полуострова и всего мира. Правительство, по его словам, будет принимать усилия для соблюдения резолюций всеми членами ООН в тесном сотрудничестве с дружественными странами и всем мировым сообществом. Как сообщила 5 января радиостанция «Голос Америки», ХАМАС применяет северокорейское оружие. На представленных фотоснимках видно, что в средней части корпуса гранатомёта F-7 нанесена комбинация букв корейского алфавита хангыль и цифр. Пхеньян отвергает обвинения в том, что ХАМАС использовал северокорейское оружие для нападений на Израиль, как «безосновательные».