CES-2024 - площадка технологий мобильности будущего

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С 9 по 12 января в Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники (CES-2024). На этот раз на ней представлено большое количество технологий мобильности будущего. Движение автомобиля боком, что удобно при парковке, уже никого не удивляет. Южнокорейская компания Hyundai Site Solution представила технологию дистанционного управления сельскохозяйственной техникой. Она позволяет управлять из выставочного зала в Лас-Вегасе техникой, находящейся в Атланте на расстоянии более трёх тысяч километров. Такая технология позволяет работать в труднодоступных местах, а также применять технику при ликвидации последствий стихийных бедствий в зонах, недоступных для человека. Одной из выдающихся инноваций, представленных на выставке компанией Samsung Display, является новая концепция, позволяющая поворачивать дисплеи складных смартфонов в любую сторону на 360 градусов. Это позволяет использовать смартфон даже в закрытом виде и делать селфи с помощью фронтальной камеры высокого разрешения. Таким образом, нынешняя выставка стала площадкой для демонстрации технологий мобильности будущего.