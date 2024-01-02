С 1 по 10 января южнокорейский экспорт вырос на 11,2%

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По предварительным данным таможенного управления, за период с 1 по 10 января объём южнокорейского экспорта составил 15 млрд 439 млн долларов, что на 11,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Среднесуточный экспорт, учитывающий количество рабочих дней, увеличился за тот же период на 11,2%. Экспорт полупроводников увеличился на 25,6%, нефтепродуктов – на 20,1%, легковых автомобилей – на 2,2%, а морских судов – на 182,9%. Экспорт в Китай, который сокращался с июня 2022 года, увеличился в первой декаде января на 10,1% в годовом исчислении. Экспорт в США вырос за тот же период на 15,3%. Импорт за первые десять дней января составил 18 млрд 454 млн долларов. При этом импорт полупроводников сократился на 3,4%, газа - на 4 %, угля - на 23,3%, а легковых автомобилей - на 40,5%. Одновременно импорт сырой нефти увеличился на 19%. Импорт из Китая сократился на 9,9%, из США - на 19,1%, а из Европейского Союза – на 12%. Дефицит торгового баланса составил за первые десять дней января 3 млрд 15 млн долларов.