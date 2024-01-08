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Экономика

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

Write: 2024-01-11 10:52:19Update: 2024-01-11 18:19:38

Photo : YONHAP News

11 января комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 3,5%, который не меняется с февраля прошлого года. Принимая данное решение, эксперты банка учли низкие темпы восстановления экономики, рост потребительских цен и долгов домохозяйств. Банк Кореи и правительство страны прогнозируют, что в наступившем году рост экономики превысит 2%. Однако ряд крупных финансовых компаний сходятся во мнении, что экономический рост, как и в прошлом году, окажется ниже 2%. Ситуация в экономике является поводом для снижения учётной ставки, но Банк Кореи не может пойти на это, опасаясь резкого роста инфляции и долгов домохозяйств. Потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли в 2023 году на 3,6% в годовом исчислении, что намного выше целевого показателя Банка Кореи в 2%. Замораживание учётной ставки Банка Кореи  последовало за решением Федеральной резервной системы США сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. 
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