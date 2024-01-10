РК оказала гуманитарную помощь жителям Мексики

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Наборы гуманитарной помощи для жителей Мексики, пострадавших от урагана в октябре прошлого года, в значительной степени состоят из южнокорейских товаров. Как сообщил 10 января на пресс-конференции в Акапулько президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, 250 тысяч домохозяйств получат наборы в ближайшее время. Он отметил, что из-за ограниченных возможностей внутреннего рынка многие товары были закуплены в РК и Китае. Изначально правительство страны обещало предоставить пострадавшим необходимую бытовую и электронную технику, однако с её доставкой возникли проблемы. Поэтому в конце прошлого года министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена посетила Сеул и Пекин, попросив правительства РК и Китая оказать содействие. Помощь направили как южнокорейское правительство, так и корейская диаспора Мексики. 25 октября прошлого года на тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган «Отис». 52 человека погибли, 32 человека числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч местных жителей остались без света и воды.