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В мире

РК оказала гуманитарную помощь жителям Мексики

Write: 2024-01-11 12:08:01Update: 2024-01-11 14:45:33

РК оказала гуманитарную помощь жителям Мексики

Photo : YONHAP News

Наборы гуманитарной помощи для жителей Мексики, пострадавших от урагана в октябре прошлого года, в значительной степени состоят из южнокорейских товаров. Как сообщил 10 января на пресс-конференции в Акапулько президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, 250 тысяч домохозяйств получат наборы в ближайшее время. Он отметил, что из-за ограниченных возможностей внутреннего рынка многие товары были закуплены в РК и Китае. Изначально правительство страны обещало предоставить пострадавшим необходимую бытовую и электронную технику, однако с её доставкой возникли проблемы. Поэтому в конце прошлого года министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена посетила Сеул и Пекин, попросив правительства РК и Китая оказать содействие. Помощь направили как южнокорейское правительство, так и корейская диаспора Мексики. 25 октября прошлого года на тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган «Отис». 52 человека погибли, 32 человека числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч местных жителей остались без света и воды. 
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