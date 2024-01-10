Белый дом не видит признаков военного сотрудничества КНДР и ХАМАС

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Белый дом не видит никаких признаков военного сотрудничества между Северной Кореей и палестинской вооружённой группировкой ХАМАС. Об этом заявил 10 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал заявление Национальной службы разведки РК, подтвердившей сообщение радиостанции «Голос Америки» об использовании боевиками ХАМАС реактивного гранатомёта F-7, который изготовлен в Северной Корее. Ранее на этой неделе в распоряжении южнокорейских и зарубежных СМИ оказалась фотография, на которой видно, в средней части корпуса гранатомёта нанесена комбинация букв корейского алфавита хангыль и цифр. Другой представитель Белого дома в ответ на просьбу уточнить заявление Джона Кирби, сказал, что ему нечего добавить, поскольку он не обладает дополнительной информацией. Данный факт заставляет задуматься о расхождениях в анализе разведывательных данных между Сеулом и Вашингтоном. Между тем, в ходе брифинга Кирби прокомментировал военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Он заявил, что США «очень внимательно следят за отношениями двух стран», а также за тем, как Россия находит способы избежать санкций и продолжать сотрудничество с Северной Кореей. Военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы выгодно обеим странам. Пхеньян предоставил Москве несколько десятков ракет, некоторые из которых были использованы для поражения целей на территории Украины,- добавил Кирби.