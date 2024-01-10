Граждане РК могут посетить без визы 193 страны

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В первом квартале 2024 года РК вместе с Финляндией и Швецией заняла второе место среди 199 стран в международном индексе паспортов по количеству стран, которые можно посетить без въездной визы или с визой по прибытии. Индекс паспортов ежеквартально составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта. Шесть стран - Япония, Сингапур, Франция, Германия, Италия и Испания - разделили первое место. Их граждане смогут посетить без визы 194 страны. На третьем месте Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды (192 страны). США разделили седьмое место с Канадой и Венгрией (188 стран). Северная Корея вместе с Бангладеш на 97-м месте (42 страны). На последнем, 104-м месте, Афганистан (28 стран). В 2013 году южнокорейский паспорт занимал 13-е место в рейтинге, но с 2018 года он уверенно держится на втором-третьем местах.