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Политика

Новый глава МИД РК и госсекретарь США обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2024-01-12 11:00:56Update: 2024-01-12 11:16:36

Новый глава МИД РК и госсекретарь США обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

11 января новый министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопросы сотрудничества двух стран в противостоянии северокорейской угрозе. Это был первый контакт Чо Тхэ Ёля с его американским коллегой после назначения на должность главы южнокорейского внешнеполитического ведомства. Что Тхэ Ёль и Энтони Блинкен выразили озабоченность развитием ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Они договорились укреплять эффективность сил сдерживания с помощью сотрудничества в консультативной группе по ядерной безопасности, Совете стратегии расширенного сдерживания и по другим каналам. Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости выполнения мировым сообществом резолюций Совета Безопасности ООН, защиты мира и стабильности на Корейском полуострове, в том числе, совместно с Японией. Энтони Блинкен пожелал Чо Тхэ Ёлю успешной работы на посту министра иностранных дел РК.
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