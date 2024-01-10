Пхеньян опроверг использование Россией северокорейских ракет

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Утверждения о том, что Россия использует северокорейские ракеты в ходе военных действий на территории Украины являются «необоснованными обвинениями». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил посол КНДР при ООН Ким Сон после того, как члены Совета Безопасности осудили поставки северокорейского оружия России. Ранее на этой неделе Белый дом сообщил, что Пхеньян предоставил Москве несколько десятков баллистических ракет, некоторые из которых были использованы для ударов по украинским объектам. Ким Сон обвинил США во «вмешательстве в законные отношения между независимыми суверенными государствами» и заявил, что Север «не чувствует необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США». То, что США подняли северокорейскую тему, не имевшую отношения к обсуждаемой повестке, «яркое отражение их затруднительного положения в стратегической конфронтации с Россией»,- отметил Ким Сон.