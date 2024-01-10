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Политика

В Вашингтоне отмечают День корейской диаспоры

Write: 2024-01-12 12:35:25Update: 2024-01-12 13:52:00

В Вашингтоне отмечают День корейской диаспоры

Photo : YONHAP News

11 января Союз корейских избирателей США (KAGC) провёл в Вашингтоне приём по случаю Дня корейской диаспоры, который будет отмечаться 13 января. На приёме присутствовали около 150 человек, которые отметили  120-ю годовщину прибытия корейцев в США. Среди них член Палаты представителей Янг Ким от Калифорнии, её коллеги от штата Нью-Йорк Грейс Мэн, Мэрилин Стрикленд от штата Вашингтон, Шила Джексон Ли от Техаса. Как отметила в своём выступлении Янг Ким, она разделяет ценности корейцев в вопросах семьи, веры и основ культуры, которые в условиях разносторонности американского общества делают США ещё более великой страной. Шила Джексон Ли заявила, что РК и США, бок о бок сражавшиеся за свободу и демократию во время Корейской войны, не должны забывать об истории становления двустороннего союза. День корейской диаспоры получил статус официального государственного дня в декабре 2005 года при активном содействии Фонда корейской диаспоры в США, созданного по случаю 100-летия миграции корейцев в эту страну. 
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