В Вашингтоне отмечают День корейской диаспоры

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11 января Союз корейских избирателей США (KAGC) провёл в Вашингтоне приём по случаю Дня корейской диаспоры, который будет отмечаться 13 января. На приёме присутствовали около 150 человек, которые отметили 120-ю годовщину прибытия корейцев в США. Среди них член Палаты представителей Янг Ким от Калифорнии, её коллеги от штата Нью-Йорк Грейс Мэн, Мэрилин Стрикленд от штата Вашингтон, Шила Джексон Ли от Техаса. Как отметила в своём выступлении Янг Ким, она разделяет ценности корейцев в вопросах семьи, веры и основ культуры, которые в условиях разносторонности американского общества делают США ещё более великой страной. Шила Джексон Ли заявила, что РК и США, бок о бок сражавшиеся за свободу и демократию во время Корейской войны, не должны забывать об истории становления двустороннего союза. День корейской диаспоры получил статус официального государственного дня в декабре 2005 года при активном содействии Фонда корейской диаспоры в США, созданного по случаю 100-летия миграции корейцев в эту страну.