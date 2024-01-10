Десять стран, включая РК, поддержали действия против хуситов

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Десять стран - РК, США, Великобритания, Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды и Новая Зеландия – опубликовали совместное заявление в поддержку действий против хуситов в ответ на захваты судов в Красном море. 11 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли высокоточные удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена. Как отмечается в совместном заявлении десяти стран, удары были нанесены «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН» в ответ на «продолжающиеся незаконные, опасные и дестабилизирующие» нападения хуситов на суда, следующие транзитом через Красное море. «Военная акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений»,- говорится в заявлении.