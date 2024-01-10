Три бывших депутата от оппозиции создадут новую партию

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Три депутата Национального собрания Чо Ын Чхон, Ким Чжон Мин и Ли Вон Ук объявили 12 января, что планируют создать новую партию для участия в парламентских выборах. Ранее на этой неделе они вышли из состава оппозиционной Демократической партии Тобуро после того, как их требования о партийных реформах, включая отставку лидера партии Ли Чжэ Мёна, были отклонены. Кроме того, стало ясно, что они вряд ли войдут в новый состав Национального собрания по партийному списку. «Мы не сможем изменить жизнь людей, если не уничтожим политику ненависти и конфронтации, принцип которой «победитель получает всё»,- заявил на пресс-конференции Чо Ын Чхон. Ожидается, что новая партия начнёт переговоры об объединении с бывшим лидером Демократической партии Тобуро Ли Накёном, который также покинул партию, и другими видными политиками, которые заявили о планах сформировать новые партии перед выборами.