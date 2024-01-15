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К 2047 году в РК будет создан «полупроводниковый мегакластер», в котором появятся по крайней мере 3 млн новых рабочих мест. Об этом сообщил президент РК Юн Сок Ёль в ходе политических дебатов, состоявшихся 15 января в кампусе естественных наук Университета Сонгюнгван в Сувоне провинции Кёнгидо. Это были третьи по счёту дебаты по вопросам улучшения жизни населения страны. План создания кластера, подготовленный в прошлом году, предусматривает строительство научно-производственного комплекса площадью более 2 тысяч гектаров, который охватит города Пхёнтэк, Хвасон, Ёнин и Ичхон провинции Кёнгидо. В его создание предстоит инвестировать 622 трлн вон (472 млрд долларов) из средств таких крупных компаний как Samsung Electronics и SK hynix. Уже к 2030 году производственная мощность кластера составит 7 млн 700 тыс. полупроводниковых пластин, а доля РК составит 10% мирового рынка чипов памяти. Наряду со строительством мегакластера, правительство обещает повысить уровень самообеспечения страны в цепочке поставок ключевых материалов, деталей и оборудования с нынешних 30% до 50%. Как отметил глава государства, ядерная энергетика является незаменимой для стабильного снабжения электроэнергией промышленных предприятий. Он пообещал продлить налоговые льготы для инвестиций в полупроводниковую промышленность, срок действия которых истекает в этом году, категорически отвергнув заявления о том, что данная политика выгодна только крупному бизнесу.