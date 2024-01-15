Мелкие предприниматели РК получат государственную поддержку

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Правительство РК и правящая партия Сила народа приняли решение выделить 39 трлн вон, или порядка 27 млрд долларов, на поддержку мелких торговцев, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Помощь будет оказана в канун национального праздника, Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 10 февраля. В выходные дни по случаю праздника, которые продлятся с 9 по 12 февраля, будет отменена плата за проезд по скоростным шоссе. Билеты на поезда KTX и SRT в направлении из провинций в столичный регион будут продаваться со скидкой до 30%. В предпраздничный период будут увеличены поставки в магазины 16 основных видов продуктов питания, которые используются во время ритуала поминовения предков. Это позволит стабилизировать розничные цены ниже прошлогоднего уровня. Кроме того, в государственной программе скидок будут участвовать порядка тысячи традиционных рынков по всей стране. Принято также решение продлить замораживание тарифов на электроэнергию для 3 млн 650 тыс. домохозяйств из уязвимых групп. Другие меры включают снижение процентных выплат по кредитам небанковских финансовых учреждений для владельцев малого бизнеса и самозанятых.