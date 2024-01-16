Юн Сок Ёль: Пхеньян будет жестоко наказан за провокации

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Если Северная Корея попробует совершить провокацию в отношении Юга, она будет жестоко наказана. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 16 января на заседании кабинета министров. «Нынешнее правительство отличается от любого предыдущего, а вооружённые силы обладают подавляющим потенциалом реагирования»,- заявил глава государства. Таким образом он ответил на прозвучавшее накануне заявление северокорейского лидера Ким Чон Ына, который призвал внести изменения в Конституцию страны, закрепив за РК статус «враждебной страны номер один». Определив РК в качестве враждебного государства, северокорейская политическая власть подтвердила свою антинародную сущность. Юн Сок Ёль напомнил, что именно северокорейский режим, а не народ угрожает Югу. Более того, в соответствии с Конституцией страны, северокорейцы тоже является гражданами РК. «Народ Северной Кореи обладает такими же правами, как и мы, на свободу и процветание»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он поручил министерству по делам воссоединения установить День северокорейских беженцев, чтобы привлечь внимание к их проблемам и оказать поддержку в адаптации к жизни в РК.