Экспорт продукции ICT вырос в декабре на 8,1%

Photo : YONHAP News

Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в декабре прошлого года 18 млрд 260 млн долларов, увеличившись на 8,1% в годовом исчислении. Это самый высокий месячный показатель за 2023 год и второй месяц подряд роста в годовом исчислении. Экспорт полупроводников достиг в декабре месячного максимума с начала прошлого года, составив 11 млрд 100 млн долларов, что на 19,3% больше, чем в декабре 2022 года. Поставки дисплеев выросли на 7,3%. При этом зарубежные поставки мобильных телефонов сократились на 1%, компьютеров - на 29,6%, а коммуникационного оборудования – на 25,5%. Поставки продукции ICT в Китай, включая Гонконг, выросли на 16,3%, во Вьетнам – на 4,3%, а в США – на 2,5%. Одновременно экспорт в Евросоюз сократился на 8%, а в Японию – на 2,7%. Импорт продукции ICT составил в декабре прошлого года 10 млрд 940 млн долларов, сократившись на 7,2% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 7 млрд 320 млн долларов.