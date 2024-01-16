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В мире

Президент РФ встретился с главой МИД КНДР

Write: 2024-01-17 11:04:33Update: 2024-01-17 18:29:33

Photo : YONHAP News

16 января президент России Владимир Путин встретился в Москве с министрами иностранных дел России и КНДР Сергеем Лавровым и Чхве Сон Хи. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы МИД двух стран проинформировали Владимира Путина о результатах переговоров и достигнутых договорённостях. Другие подробности в сообщении не приводятся. Ранее в тот же день Сергей Лавров и Чхве Сон Хи обсудили вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе сентябрьского северокорейско-российского саммита, а также ситуацию на Корейском полуострове. Как отмечал Лавров, открывая  встречу, Москва рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Пхеньяном. Как сообщалось ранее, у президента России есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Такой визит возможен в обозримом будущем, и его сроки будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам. 
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