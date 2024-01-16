Премьер-министр РК выступил на Всемирном экономическом форуме

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Хан Док Су принял участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе на тему «Восстановление доверия». 16 января он выступил на заседании по атомной энергетике с докладом о южнокорейской политике в сферах ядерной энергетики. Он напомнил, что с 1972 года южнокорейские компании построили более 30 атомных электростанций внутри страны и за рубежом, подчеркнув важность ядерной энергетики в борьбе с изменением климата и содействии энергетической безопасности. Хан Док Су призвал мировое сообщество максимально использовать безуглеродные источники энергии. Выступая на сессии по вопросам искусственного интеллекта, он подчеркнул важность обеспечения равного доступа к соответствующим технологиям. В кулуарах форума глава южнокорейского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином и генеральным директором датской компании-производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems Хенриком Андерсеном.